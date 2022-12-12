Иенсен (Петрова) Ксения Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Евгений
Мать: Петрова Варвара
Рождение ребёнка
07.04.1923
Сын: Иенсен Олег Константинович
Отец ребёнка: Иенсен Константин Оттович
Рождение ребёнка
27.11.1929
Дочь: Балакирева Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Иенсен Константин Оттович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно