Иенсен (Петрова) Ксения Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иенсен (Петрова) Ксения Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Евгений

Мать: Петрова Варвара

Рождение ребёнка
07.04.1923

Сын: Иенсен Олег Константинович

Отец ребёнка: Иенсен Константин Оттович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.11.1929

Дочь: Балакирева Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Иенсен Константин Оттович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иенсен Константин Оттович

Смерть
Неизвестно
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