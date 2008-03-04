Иенсен Олег Константинович
Место рождения
Дата рождения07.04.1923
Дата смерти04.03.2008
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1923
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иенсен Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иенсен Ирина Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
художник
Смерть
04.03.2008
Москва, город федерального значения Москва