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Иенсен Олег Константинович

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.04.1923

Дата смерти

04.03.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1923

Отец: Иенсен Константин Оттович

Мать: Иенсен Ксения Евгеньевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иенсен Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иенсен Ирина Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
художник
Смерть
04.03.2008
Москва, город федерального значения Москва
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