Балакирева (Иенсен) Наталья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалакирева (Иенсен) Наталья Константиновна

Балакирева (Иенсен) Наталья Константиновна

avatar

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.11.1929

Дата смерти

10.07.2020

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1929

Отец: Иенсен Константин Оттович

Мать: Иенсен Ксения Евгеньевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губачёв Александр Алексеевич

Развод
Неизвестно

Муж: Балакирев Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балакирев Анатолий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балакирев Анатолий Алексеевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.07.2020
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Самосырово
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close