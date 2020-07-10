Балакирева (Иенсен) Наталья Константиновна
Место рождения
Дата рождения27.11.1929
Дата смерти10.07.2020
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Балакирев Анатолий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.2020
Похороны
Неизвестно
Самосырово