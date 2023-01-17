Иенсен Отто-Герман-Георг Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иенсен Отто-Герман-Георг Давидович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

15.04.1854

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1854

Отец: Иенсен Давид Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Крещение
29.06.1854
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Petersburg, St. Anna, Russia
Место жительства
1854
Russia
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Гордеева Агния Оттовна

Мать ребёнка: Иенсен Ираида Ивановна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Кешнер Мария Оттовна

Мать ребёнка: Иенсен Ираида Ивановна

Рождение ребёнка
21.05.1897

Сын: Иенсен Константин Оттович

Мать ребёнка: Иенсен Ираида Ивановна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
1897

Сын: Иенсен Владимир Оттович

Мать ребёнка: Иенсен Ираида Ивановна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иенсен Ираида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иенсен Ираида Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
главный бухгалтер Транссибирской ж/д магистрали
Смерть
1907
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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