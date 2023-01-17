Иенсен Отто-Герман-Георг Давидович
Место рождения
Дата рождения15.04.1854
Дата смерти1907
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1854
Отец: Иенсен Давид Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Крещение
29.06.1854
Petersburg, St. Anna, Russia
Место жительства
1854
Russia
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Гордеева Агния Оттовна
Мать ребёнка: Иенсен Ираида Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Кешнер Мария Оттовна
Мать ребёнка: Иенсен Ираида Ивановна
Рождение ребёнка
21.05.1897
Сын: Иенсен Константин Оттович
Мать ребёнка: Иенсен Ираида Ивановна
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Иенсен Ираида Ивановна
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1905
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иенсен Ираида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иенсен Ираида Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
главный бухгалтер Транссибирской ж/д магистрали
Смерть
1907