Браславская (Браславская) Галина
Место рождения
Дата рождения04.02.1904
Дата смерти23.12.1970
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1904
Отец: Браславский Исаак
Мать: Браславская ?
Рождение ребёнка
05.06.1939
Сын: Бежко Борис Иванович
Отец ребёнка: Бежко Иван Тимофеевич
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бежко Иван Тимофеевич
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.12.1970