Браславская (Браславская) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБраславская (Браславская) Галина

Браславская (Браславская) Галина

Место рождения

Кременчуг, Полтавська область

Дата рождения

04.02.1904

Дата смерти

23.12.1970

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1892 г.р.

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1904

Отец: Браславский Исаак

Мать: Браславская ?

Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
05.06.1939

Сын: Бежко Борис Иванович

Отец ребёнка: Бежко Иван Тимофеевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бежко Иван Тимофеевич

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бежко Иван Тимофеевич

Смерть
23.12.1970
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close