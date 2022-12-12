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Бежко Иван Тимофеевич

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Место рождения

Онуфриевка, Кіровоградська область

Дата рождения

1892

Дата смерти

25.09.1950

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Бежко Тимофей

Мать: не указана

Онуфриевка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
05.06.1939

Сын: Бежко Борис Иванович

Мать ребёнка: Браславская Галина

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Браславская Галина

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Браславская Галина

Смерть
25.09.1950
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