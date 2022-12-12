Бежко Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти25.09.1950
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Бежко Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1939
Сын: Бежко Борис Иванович
Мать ребёнка: Браславская Галина
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Браславская Галина
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Браславская Галина
Смерть
25.09.1950