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Бежко Борис Иванович

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

05.06.1939

Дата смерти

24.10.2017

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1939

Отец: Бежко Иван Тимофеевич

Мать: Браславская Галина

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
14.10.1962

Жена: Бежко Галина

Холмск, Холмский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
26.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бежко Галина

Россия
Рождение ребёнка
17.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бежко Галина

Развод
1979

Жена: Бежко Галина

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
24.10.2017
Хайфа, Израиль
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