Бежко Борис Иванович
Место рождения
Дата рождения05.06.1939
Дата смерти24.10.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1939
Отец: Бежко Иван Тимофеевич
Мать: Браславская Галина
Бракосочетание
14.10.1962
Жена: Бежко Галина
Холмск, Холмский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
26.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бежко Галина
Россия
Рождение ребёнка
17.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бежко Галина
Развод
1979
Жена: Бежко Галина
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
24.10.2017
Хайфа, Израиль