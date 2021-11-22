Бежко (Манжосова) Галина
Место рожденияРоссия
Дата рождения03.09.1939
Дата смерти22.11.2021
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1939
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Екатерина
Россия
Бракосочетание
14.10.1962
Муж: Бежко Борис Иванович
Холмск, Холмский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
26.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бежко Борис Иванович
Россия
Рождение ребёнка
17.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бежко Борис Иванович
Развод
1979
Муж: Бежко Борис Иванович
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
22.11.2021