Бежко (Манжосова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бежко (Манжосова) Галина

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Место рождения

Россия

Дата рождения

03.09.1939

Дата смерти

22.11.2021

Пол

Женский

Отец

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Мать

1910 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1939

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Екатерина

Россия
Бракосочетание
14.10.1962

Муж: Бежко Борис Иванович

Холмск, Холмский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
26.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бежко Борис Иванович

Россия
Рождение ребёнка
17.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бежко Борис Иванович

Развод
1979

Муж: Бежко Борис Иванович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
22.11.2021
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