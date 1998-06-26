(Протасова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Протасова) Екатерина

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

05.12.1910

Дата смерти

26.06.1998

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1910

Отец: Протасов Степан Христофорович

Мать: Целипоткина Мария Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1932

Муж: скрыто настройками приватности

Васильчуки, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.09.1939

Дочь: Бежко Галина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
03.09.1939

Сын: Манжосов Геннадий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.10.1941

Сын: Манжосов Владимир

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1947

Сын: Манжосов Юрий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
13.05.1951

Сын: Манжосов Валерий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Алтайский край, Россия
Смерть
26.06.1998
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