(Протасова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения05.12.1910
Дата смерти26.06.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1910
Бракосочетание
1932
Муж: скрыто настройками приватности
Васильчуки, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.09.1939
Дочь: Бежко Галина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
03.09.1939
Сын: Манжосов Геннадий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.10.1941
Сын: Манжосов Владимир
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1947
Сын: Манжосов Юрий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
13.05.1951
Сын: Манжосов Валерий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Алтайский край, Россия
Смерть
26.06.1998