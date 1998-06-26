Манжосов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манжосов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1941

Дата смерти

По 2009

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1910 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1941

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
07.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манжосова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манжосова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манжосова Валентина

Смерть
По 2009
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