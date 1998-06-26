Манжосов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1941
Дата смертиПо 2009
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1941
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
07.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Манжосова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манжосова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Манжосова Валентина
Смерть
По 2009