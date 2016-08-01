Манжосов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манжосов Юрий

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Место рождения

Алтайский край, Россия

Дата рождения

1947

Дата смерти

?.08.2016

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1910 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Екатерина

Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.08.2016
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