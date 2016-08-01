Манжосов Юрий
Место рожденияАлтайский край, Россия
Дата рождения1947
Дата смерти?.08.2016
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Екатерина
Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.08.2016