Браславский Исаак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Браславский Исаак

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1904

Дочь: Браславская Галина

Мать ребёнка: Браславская ?

Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза

Мать ребёнка: Браславская ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Браславская ?

Смерть
Неизвестно
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