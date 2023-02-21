Браславский Исаак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1904
Дочь: Браславская Галина
Мать ребёнка: Браславская ?
Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза
Мать ребёнка: Браславская ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Браславская ?
Смерть
Неизвестно