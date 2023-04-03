Федоров Анисим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Анисим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Ефремов (д Вишенья?) Федор

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Анисимов (вишенье?) Ерас

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Анисимов (дер. Вишенье-Арпачево?) Федот

Мать ребёнка: Матрена

Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Анисимов (дер. Вишенье?) Малофей

Мать ребёнка: Матрена

Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1789
Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
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