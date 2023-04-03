Федоров Анисим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Ефремов (д Вишенья?) Федор
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Анисимов (дер. Вишенье-Арпачево?) Федот
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Анисимов (дер. Вишенье?) Малофей
Мать ребёнка: Матрена
Смерть
1789