Анисимов (Вишенье?) Ерас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов (Вишенье?) Ерас

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Федоров Анисим

Мать: Матрена

Работа или профессия
С 1800
Отдан в рекруты (основание: запись в ревизии 1811 года)
Рождение ребёнка
1801

Сын: Ерасов (дер. Вишенье-С. Арпачево-С. Никольское) Антон

Мать ребёнка: ?

Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1811
Причина смерти: был в рекрутах с 1800 г, в ревизии 1811, 1816, 1834 гг его нет
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