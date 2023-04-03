Анисимов (Вишенье?) Ерас
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1780
Отец: Федоров Анисим
Мать: Матрена
Работа или профессия
С 1800
Отдан в рекруты (основание: запись в ревизии 1811 года)
Рождение ребёнка
1801
Сын: Ерасов (дер. Вишенье-С. Арпачево-С. Никольское) Антон
Мать ребёнка: ?
Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1811
Причина смерти: был в рекрутах с 1800 г, в ревизии 1811, 1816, 1834 гг его нет