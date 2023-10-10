(Петрова (дер. Вишенье)) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петрова (дер. Вишенье)) Анна

Место рождения

Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: ? (дер. Вишенье) Петр

Мать: не указана

Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Федоров Анисим

Отец ребёнка: Ефремов (д Вишенья?) Федор

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Федоров Йода

Отец ребёнка: Ефремов (д Вишенья?) Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов (д Вишенья?) Федор

Смерть
1765
Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
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