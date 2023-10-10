(Петрова (дер. Вишенье)) Анна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731
Дата смерти1765
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: ? (дер. Вишенье) Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Федоров Анисим
Отец ребёнка: Ефремов (д Вишенья?) Федор
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Федоров Йода
Отец ребёнка: Ефремов (д Вишенья?) Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1765