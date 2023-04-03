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Федоров Йода

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Ефремов (д Вишенья?) Федор

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Июдин (дер. Вишенье) (рекрутство С 1804 Г) Семен

Мать ребёнка: Фекла

Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Июдин/йодов (дер. Вишенье-С. Арпачево) Вавила

Мать ребёнка: Фекла

Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Ярянья

Мать ребёнка: Фекла

Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая жена

Запись в РС 1782 года, что муж Июда, 19 лет вдовъ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла

Смерть
1793
Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
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