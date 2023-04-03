Федоров Йода
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Ефремов (д Вишенья?) Федор
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Июдин (дер. Вишенье) (рекрутство С 1804 Г) Семен
Мать ребёнка: Фекла
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Июдин/йодов (дер. Вишенье-С. Арпачево) Вавила
Мать ребёнка: Фекла
Рождение ребёнка
Около 1793
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первая жена
Запись в РС 1782 года, что муж Июда, 19 лет вдовъ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла
Смерть
1793