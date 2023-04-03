Ефремов (д Вишенья?) Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов (д Вишенья?) Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1731 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Ефрем

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Федоров Анисим

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Федоров Йода

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Федоров (солдат) Костянтин

Мать ребёнка: Настасья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
1786
Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
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