Ефремов (д Вишенья?) Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Ефрем
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Федоров Анисим
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Федоров Йода
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Федоров (солдат) Костянтин
Мать ребёнка: Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Смерть
1786
Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область