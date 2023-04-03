(Федорова (дер. Грядяно)) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федорова (дер. Грядяно)) Матрена

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Место рождения

дер. Грядяно Новторжского уезда

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Грядяно Новторжского уезда
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Анисимов (вишенье?) Ерас

Отец ребёнка: Федоров Анисим

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Анисимов (дер. Вишенье-Арпачево?) Федот

Отец ребёнка: Федоров Анисим

Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Анисимов (дер. Вишенье?) Малофей

Отец ребёнка: Федоров Анисим

Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1790
Большое Вишенье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
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