(Федорова (дер. Грядяно)) Матрена
Место рождениядер. Грядяно Новторжского уезда
Дата рожденияОколо 1753
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Грядяно Новторжского уезда
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Федоров Анисим
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Анисимов (дер. Вишенье-Арпачево?) Федот
Отец ребёнка: Федоров Анисим
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Анисимов (дер. Вишенье?) Малофей
Отец ребёнка: Федоров Анисим
Смерть
1790