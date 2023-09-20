(Гомзякова) Дарья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гомзякова) Дарья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1869

Отец: Гомзяков Федор Потапович

Мать: Василиса Петровна

Бракосочетание
13.11.1885

Муж: Анферов Георгий Петрович

Рождение ребёнка
24.06.1887

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Анферов Георгий Петрович

Рождение ребёнка
16.07.1892

Дочь: Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Анферов Георгий Петрович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Анферова Афанасья Егоровна

Отец ребёнка: Анферов Георгий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Резка, Оханский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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