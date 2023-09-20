(Гомзякова) Дарья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1869
Отец: Гомзяков Федор Потапович
Мать: Василиса Петровна
Бракосочетание
13.11.1885
Рождение ребёнка
24.06.1887
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Анферов Георгий Петрович
Рождение ребёнка
16.07.1892
Дочь: Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Анферов Георгий Петрович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Анферова Афанасья Егоровна
Отец ребёнка: Анферов Георгий Петрович
Место жительства
Неизвестно
Резка, Оханский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно