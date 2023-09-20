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Гомзяков Федор Потапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Гомзяков Потап

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1869

Дочь: (Гомзякова) Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Василиса Петровна

Рождение ребёнка
11.11.1879

Дочь: (Гомзякова) Манефа Федоровна

Мать ребёнка: Василиса Петровна

Смерть
Неизвестно

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