Гомзяков Федор Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Гомзяков Потап
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1869
Дочь: (Гомзякова) Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Василиса Петровна
Рождение ребёнка
11.11.1879
Дочь: (Гомзякова) Манефа Федоровна
Мать ребёнка: Василиса Петровна
Смерть
Неизвестно