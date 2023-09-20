Василиса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1869
Дочь: (Гомзякова) Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Гомзяков Федор Потапович
Рождение ребёнка
11.11.1879
Дочь: (Гомзякова) Манефа Федоровна
Отец ребёнка: Гомзяков Федор Потапович
Смерть
Неизвестно