Василиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилиса Петровна

Василиса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1869

Дочь: (Гомзякова) Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Гомзяков Федор Потапович

Рождение ребёнка
11.11.1879

Дочь: (Гомзякова) Манефа Федоровна

Отец ребёнка: Гомзяков Федор Потапович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.