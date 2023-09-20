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Анферов Георгий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Анферов Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1885

Жена: (Гомзякова) Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
24.06.1887

Дочь: (Анферова) Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: (Гомзякова) Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
16.07.1892

Дочь: Мария Георгиевна

Мать ребёнка: (Гомзякова) Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Анферова (Анферова) Афанасья Егоровна

Мать ребёнка: (Гомзякова) Дарья Федоровна

Смерть
Неизвестно

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