Анферов Георгий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Анферов Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1885
Рождение ребёнка
24.06.1887
Дочь: (Анферова) Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: (Гомзякова) Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
16.07.1892
Дочь: Мария Георгиевна
Мать ребёнка: (Гомзякова) Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Анферова (Анферова) Афанасья Егоровна
Мать ребёнка: (Гомзякова) Дарья Федоровна
Смерть
Неизвестно