Анферова (Анферова) Афанасья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анферова (Анферова) Афанасья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1869 г.р.

Муж

1897 г.р.

Дети

1914 г.р.
1916 г.р.
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Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
1893

Отец: Анферов Георгий Петрович

Мать: Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
24.02.1914

Дочь: ?

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
16.08.1915

Муж: Анферов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
18.03.1916

Дочь: Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Анферов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
04.05.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анферов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
08.07.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анферов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
29.09.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анферов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
30.07.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анферов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
06.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анферов Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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