Анферова (Анферова) Афанасья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Анферов Георгий Петрович
Мать: Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
24.02.1914
Дочь: ?
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
16.08.1915
Рождение ребёнка
18.03.1916
Дочь: Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Анферов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
04.05.1920
Рождение ребёнка
08.07.1926
Рождение ребёнка
29.09.1928
Рождение ребёнка
30.07.1931
Рождение ребёнка
06.04.1936
Смерть
Неизвестно