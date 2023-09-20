Анферов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анферов Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1897

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1893 г.р.

Дети

1916 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1897

Отец: Анферов Михаил Тимофеевич

Мать: Параскева Ивановна

Бракосочетание
16.08.1915

Жена: Анферова (Анферова) Афанасья Егоровна

Рождение ребёнка
18.03.1916

Дочь: (Анферова) Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: Анферова (Анферова) Афанасья Егоровна

Рождение ребёнка
04.05.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анферова (Анферова) Афанасья Егоровна

Рождение ребёнка
08.07.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анферова (Анферова) Афанасья Егоровна

Рождение ребёнка
29.09.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анферова (Анферова) Афанасья Егоровна

Рождение ребёнка
30.07.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анферова (Анферова) Афанасья Егоровна

Рождение ребёнка
06.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анферова (Анферова) Афанасья Егоровна

Смерть
1967

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