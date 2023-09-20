Анферов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1897
Дата смерти1967
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1897
Отец: Анферов Михаил Тимофеевич
Мать: Параскева Ивановна
Бракосочетание
16.08.1915
Рождение ребёнка
18.03.1916
Дочь: (Анферова) Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: Анферова (Анферова) Афанасья Егоровна
Рождение ребёнка
04.05.1920
Рождение ребёнка
08.07.1926
Рождение ребёнка
29.09.1928
Рождение ребёнка
30.07.1931
Рождение ребёнка
06.04.1936
Смерть
1967