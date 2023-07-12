(Ермакова) Пелагея Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти1894
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Ермаков Дмитрий Ермолаевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Жадаева Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Ермаков Дмитрий Ермолаевич
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Ермаков Дмитрий Ермолаевич
Рождение ребёнка
12.02.1870
Отец ребёнка: Ермаков Дмитрий Ермолаевич
Рождение ребёнка
21.02.1874
Сын: Ермаков Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ермаков Дмитрий Ермолаевич
Рождение ребёнка
16.01.1877
Сын: Ермаков Максим Дмитриевич
Отец ребёнка: Ермаков Дмитрий Ермолаевич
Рождение ребёнка
22.09.1880
Дочь: Жукова Устинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Ермаков Дмитрий Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1894