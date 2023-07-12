(Ермакова) Пелагея Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ермакова) Пелагея Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

1894

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Ермаков Дмитрий Ермолаевич

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Жадаева Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Ермаков Дмитрий Ермолаевич

Рождение ребёнка
1868

Сын: Ермаков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Ермаков Дмитрий Ермолаевич

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.02.1870

Сын: Ермаков Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Ермаков Дмитрий Ермолаевич

Рождение ребёнка
21.02.1874

Сын: Ермаков Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ермаков Дмитрий Ермолаевич

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1877

Сын: Ермаков Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: Ермаков Дмитрий Ермолаевич

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1880

Дочь: Жукова Устинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Ермаков Дмитрий Ермолаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Дмитрий Ермолаевич

Смерть
1894
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