Ермаков Федор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1870
Отец: Ермаков Дмитрий Ермолаевич
Мать: Пелагея Игнатьевна
Бракосочетание
02.10.1888
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Шамбарова Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Ермакова Прасковья Фоминична
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Каргова Агриппина Федоровна
Мать ребёнка: Ермакова Прасковья Фоминична
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мартынова Феодосия Федоровна
Мать ребёнка: Ермакова Прасковья Фоминична
Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.02.1897
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Ермакова Прасковья Фоминична
Рождение ребёнка
?.08.1899
Сын: Ермаков Александр Федорович
Мать ребёнка: Ермакова Прасковья Фоминична
Рождение ребёнка
04.07.1902
Сын: Ермаков Владимир Федорович
Мать ребёнка: Ермакова Прасковья Фоминична
Рождение ребёнка
05.03.1906
Сын: Ермаков Алексей Федорович
Мать ребёнка: Ермакова Прасковья Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Ермакова Прасковья Фоминична
Смерть
Неизвестно