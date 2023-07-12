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Ермаков Федор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1870

Отец: Ермаков Дмитрий Ермолаевич

Мать: Пелагея Игнатьевна

Бракосочетание
02.10.1888

Жена: Ермакова Прасковья Фоминична

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Шамбарова Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Ермакова Прасковья Фоминична

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Каргова Агриппина Федоровна

Мать ребёнка: Ермакова Прасковья Фоминична

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мартынова Феодосия Федоровна

Мать ребёнка: Ермакова Прасковья Фоминична

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.02.1897

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Ермакова Прасковья Фоминична

Рождение ребёнка
?.08.1899

Сын: Ермаков Александр Федорович

Мать ребёнка: Ермакова Прасковья Фоминична

Рождение ребёнка
04.07.1902

Сын: Ермаков Владимир Федорович

Мать ребёнка: Ермакова Прасковья Фоминична

Рождение ребёнка
05.03.1906

Сын: Ермаков Алексей Федорович

Мать ребёнка: Ермакова Прасковья Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Ермакова Прасковья Фоминична

Смерть
Неизвестно
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