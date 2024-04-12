Ермакова (Вихирева) Прасковья Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова (Вихирева) Прасковья Фоминична

Место рождения

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
02.10.1888

Муж: Ермаков Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Шамбарова Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Ермаков Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Каргова Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Ермаков Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мартынова Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Ермаков Федор Дмитриевич

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.02.1897

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Ермаков Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
?.08.1899

Сын: Ермаков Александр Федорович

Отец ребёнка: Ермаков Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.07.1902

Сын: Ермаков Владимир Федорович

Отец ребёнка: Ермаков Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.03.1906

Сын: Ермаков Алексей Федорович

Отец ребёнка: Ермаков Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Ермаков Федор Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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