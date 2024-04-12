Ермакова (Вихирева) Прасковья Фоминична
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
02.10.1888
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Шамбарова Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Ермаков Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Каргова Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Ермаков Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мартынова Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Ермаков Федор Дмитриевич
Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.02.1897
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Ермаков Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
?.08.1899
Сын: Ермаков Александр Федорович
Отец ребёнка: Ермаков Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.07.1902
Сын: Ермаков Владимир Федорович
Отец ребёнка: Ермаков Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.03.1906
Сын: Ермаков Алексей Федорович
Отец ребёнка: Ермаков Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Ермаков Федор Дмитриевич
Смерть
Неизвестно