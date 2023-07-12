Жукова (Ермакова) Устинья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1880
Отец: Ермаков Дмитрий Ермолаевич
Мать: Пелагея Игнатьевна
Рождение ребёнка
28.08.1903
Отец ребёнка: Жуков Дмитрий Савельевич
Рождение ребёнка
Между 1912 и 1915
Отец ребёнка: Жуков Дмитрий Савельевич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Жуков Дмитрий Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно