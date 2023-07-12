Жукова (Ермакова) Устинья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Ермакова) Устинья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1880

Отец: Ермаков Дмитрий Ермолаевич

Мать: Пелагея Игнатьевна

Рождение ребёнка
28.08.1903

Сын: Жуков Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Жуков Дмитрий Савельевич

Рождение ребёнка
Между 1912 и 1915

Сын: Жуков Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Жуков Дмитрий Савельевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Жуков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Жуков Дмитрий Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Дмитрий Савельевич

Смерть
Неизвестно
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