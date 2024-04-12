Ермаков Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмаков Иван Дмитриевич

Ермаков Иван Дмитриевич

Место рождения

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1868

Дата смерти

20.11.1930

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Ермаков Дмитрий Ермолаевич

Мать: Пелагея Игнатьевна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
04.10.1887

Жена: Прасковья Парамоновна

Рождение ребёнка
18.10.1895

Дочь: Шатрова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Парамоновна

Рождение ребёнка
25.09.1910

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Парамоновна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Смерть
20.11.1930
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close