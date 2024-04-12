Ермаков Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти20.11.1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Ермаков Дмитрий Ермолаевич
Мать: Пелагея Игнатьевна
Бракосочетание
04.10.1887
Жена: Прасковья Парамоновна
Рождение ребёнка
18.10.1895
Дочь: Шатрова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Парамоновна
Рождение ребёнка
25.09.1910
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Парамоновна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Смерть
20.11.1930