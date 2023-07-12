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Прасковья Парамоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.10.1887

Муж: Ермаков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.10.1895

Дочь: Шатрова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Ермаков Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.09.1910

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Ермаков Иван Дмитриевич

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно