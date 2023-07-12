Прасковья Парамоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.10.1887
Рождение ребёнка
18.10.1895
Дочь: Шатрова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Ермаков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.09.1910
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Ермаков Иван Дмитриевич
Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно