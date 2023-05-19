Некрасова (Колпашникова) Евдокия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти16.04.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
15.02.1850
Рождение ребёнка
28.12.1850
Дочь: Посохина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Александрович
Рождение ребёнка
21.03.1852
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Александрович
Рождение ребёнка
22.04.1854
Отец ребёнка: Некрасов Иван Александрович
Рождение ребёнка
18.02.1856
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Некрасов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Александрович
Рождение ребёнка
02.04.1858
Сын: Некрасов Николай Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Александрович
Рождение ребёнка
10.12.1860
Сын: Некрасов Василий Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.04.1875