Некрасова (Колпашникова) Евдокия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Колпашникова) Евдокия Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

16.04.1875

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Колпашников Федор Иванов

Мать: Колпашникова Евдокия Макарова

Бракосочетание
15.02.1850

Муж: Некрасов Иван Александрович

Рождение ребёнка
28.12.1850

Дочь: Посохина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Александрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.03.1852

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Александрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.04.1854

Сын: Некрасов Федор Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Александрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.02.1856

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Александрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Некрасов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Александрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.04.1858

Сын: Некрасов Николай Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Александрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.12.1860

Сын: Некрасов Василий Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Александрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
16.04.1875
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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