Некрасов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Иван Александрович

Некрасов Иван Александрович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

09.08.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1815

Отец: Некрасов Александр Петрович

Мать: Некрасова Наталья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
15.02.1850

Жена: Некрасова Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
28.12.1850

Дочь: Посохина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.03.1852

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.04.1854

Сын: Некрасов Федор Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.02.1856

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Некрасов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.04.1858

Сын: Некрасов Николай Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.12.1860

Сын: Некрасов Василий Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно