Некрасов Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения09.08.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1815
Бракосочетание
15.02.1850
Рождение ребёнка
28.12.1850
Дочь: Посохина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
21.03.1852
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
22.04.1854
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
18.02.1856
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Некрасов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
02.04.1858
Сын: Некрасов Николай Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
10.12.1860
Сын: Некрасов Василий Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Федорова
Смерть
Неизвестно