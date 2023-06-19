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Колпашников Федор Иванов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.05.1826

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Колпашникова Евдокия Макарова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Колпашников Яков Федорович

Мать ребёнка: Колпашникова Евдокия Макарова

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Некрасова Евдокия Федорова

Мать ребёнка: Колпашникова Евдокия Макарова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Колпашников Иван Федорович

Мать ребёнка: Колпашникова Евдокия Макарова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.02.1835

Дочь: Некрасова Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Колпашникова Евдокия Макарова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Колпашников Иван Федорович

Мать ребёнка: Колпашникова Евдокия Макарова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колпашникова Евдокия Макарова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно