Колпашников Федор Иванов
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1826
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Колпашникова Евдокия Макарова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Колпашников Яков Федорович
Мать ребёнка: Колпашникова Евдокия Макарова
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Некрасова Евдокия Федорова
Мать ребёнка: Колпашникова Евдокия Макарова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Колпашников Иван Федорович
Мать ребёнка: Колпашникова Евдокия Макарова
Рождение ребёнка
14.02.1835
Дочь: Некрасова Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Колпашникова Евдокия Макарова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Колпашников Иван Федорович
Мать ребёнка: Колпашникова Евдокия Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно