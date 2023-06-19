Посохина (Некрасова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посохина (Некрасова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

28.12.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1850

Отец: Некрасов Иван Александрович

Мать: Некрасова Евдокия Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.09.1882

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Посохин Ефим Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Посохин Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Посохин Ефим Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.10.1892

Дочь: Елизавета Ефимовна

Отец ребёнка: Посохин Ефим Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Посохин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Посохин Ефим Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Посохин Ефим Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно