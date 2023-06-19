Посохина (Некрасова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.12.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1850
Рождение ребёнка
29.09.1882
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Посохин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
До 1882
Отец ребёнка: Посохин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
04.10.1892
Дочь: Елизавета Ефимовна
Отец ребёнка: Посохин Ефим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Посохин Ефим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно