Колпашникова (-) Евдокия Макарова
Место рожденияРжевский уезд
Дата рождения1802
Дата смертиДо 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.05.1826
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Колпашников Федор Иванов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Колпашников Яков Федорович
Отец ребёнка: Колпашников Федор Иванов
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Некрасова Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Колпашников Федор Иванов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Колпашников Иван Федорович
Отец ребёнка: Колпашников Федор Иванов
Рождение ребёнка
14.02.1835
Дочь: Некрасова Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Колпашников Федор Иванов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Колпашников Иван Федорович
Отец ребёнка: Колпашников Федор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1860