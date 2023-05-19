Колпашникова (-) Евдокия Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпашникова (-) Евдокия Макарова

Место рождения

Ржевский уезд

Дата рождения

1802

Дата смерти

До 1860

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржевский уезд
Рождение ребёнка
13.05.1826

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Колпашников Федор Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Колпашников Яков Федорович

Отец ребёнка: Колпашников Федор Иванов

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Некрасова Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Колпашников Федор Иванов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Колпашников Иван Федорович

Отец ребёнка: Колпашников Федор Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.02.1835

Дочь: Некрасова Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Колпашников Федор Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Колпашников Иван Федорович

Отец ребёнка: Колпашников Федор Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпашников Федор Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1860
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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