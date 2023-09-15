Пасынков Назар Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Рождение ребёнка
Около 1745
Мать ребёнка: Пасынкова Степанида Ермолаева
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Офимья Назарова
Мать ребёнка: Пасынкова Степанида Ермолаева
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Анна Назарова
Мать ребёнка: Пасынкова Степанида Ермолаева
Рождение ребёнка
Около 1755
Мать ребёнка: Пасынкова Степанида Ермолаева
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Марфа Назарова
Мать ребёнка: Пасынкова Степанида Ермолаева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762