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Пасынков Назар Дмитриев

Место рождения

Озеро малое, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Пасынков Дмитрий Трофимов

Мать: Пасынкова Овдотья Ермолаева

Озеро малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Пасынков Тимофей Назаров

Мать ребёнка: Пасынкова Степанида Ермолаева

Халдовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Офимья Назарова

Мать ребёнка: Пасынкова Степанида Ермолаева

Халдовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Анна Назарова

Мать ребёнка: Пасынкова Степанида Ермолаева

Халдовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Пасынков Яков Назаров

Мать ребёнка: Пасынкова Степанида Ермолаева

Халдовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Марфа Назарова

Мать ребёнка: Пасынкова Степанида Ермолаева

Халдовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пасынкова Степанида Ермолаева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Халдовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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