Останина Харитина Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина Харитина Митрофанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1768 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Домника Андреева

Отец ребёнка: Останин Андрей Матвеев

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Останин Агап Андреев

Отец ребёнка: Останин Андрей Матвеев

поч. Матвея Кириллова, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1796 ст.

Сын: Останин Григорий Андреев

Отец ребёнка: Останин Андрей Матвеев

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Екатерина Андреева

Отец ребёнка: Останин Андрей Матвеев

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Андрей Матвеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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