Останина Харитина Митрофанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Домника Андреева
Отец ребёнка: Останин Андрей Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Останин Агап Андреев
Отец ребёнка: Останин Андрей Матвеев
поч. Матвея Кириллова, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1796 ст.
Отец ребёнка: Останин Андрей Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Екатерина Андреева
Отец ребёнка: Останин Андрей Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812