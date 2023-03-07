Пасынкова Овдотья Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасынкова Овдотья Ермолаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1672

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1695 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1692

Дочь: Катерина Дмитриева

Отец ребёнка: Пасынков Дмитрий Трофимов

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Пасынков Дементий Дмитриев

Отец ребёнка: Пасынков Дмитрий Трофимов

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Пасынков Семен Дмитриев

Отец ребёнка: Пасынков Дмитрий Трофимов

Озеро малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1717

Дочь: Марья Дмитриева

Отец ребёнка: Пасынков Дмитрий Трофимов

Озеро малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Марфа Дмитриева

Отец ребёнка: Пасынков Дмитрий Трофимов

Озеро малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Пасынков Назар Дмитриев

Отец ребёнка: Пасынков Дмитрий Трофимов

Озеро малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Пасынков Зиновий Дмитриев

Отец ребёнка: Пасынков Дмитрий Трофимов

Озеро малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Параскева (Федорова)

Отец ребёнка: Пасынков Дмитрий Трофимов

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасынков Дмитрий Трофимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Халдовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Халдовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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