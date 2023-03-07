Пасынкова Овдотья Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1672
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1692
Дочь: Катерина Дмитриева
Отец ребёнка: Пасынков Дмитрий Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Пасынков Дементий Дмитриев
Отец ребёнка: Пасынков Дмитрий Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1715
Отец ребёнка: Пасынков Дмитрий Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1717
Дочь: Марья Дмитриева
Отец ребёнка: Пасынков Дмитрий Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Марфа Дмитриева
Отец ребёнка: Пасынков Дмитрий Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1730
Отец ребёнка: Пасынков Дмитрий Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Пасынков Зиновий Дмитриев
Отец ребёнка: Пасынков Дмитрий Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Параскева (Федорова)
Отец ребёнка: Пасынков Дмитрий Трофимов
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762