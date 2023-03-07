(Пасынкова) Параскева (Федорова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Пасынкова) Параскева (Федорова)

(Пасынкова) Параскева (Федорова)

avatar

Место рождения

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Пасынков Дмитрий Трофимов

Мать: Пасынкова Овдотья Ермолаева

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1757 и 1760

Сын: Мухачев Анисим Григорьев

Отец ребёнка: Мухачев Григорий (Антонов)

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Мухачев Григорий (Антонов)

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Мухачев Денис Григорьев

Отец ребёнка: Мухачев Григорий (Антонов)

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Колупаева Авдотья (Евдокия) Григорьева

Отец ребёнка: Мухачев Григорий (Антонов)

поч. над Чумовым Логом, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Федосья Григорьева

Отец ребёнка: Мухачев Григорий (Антонов)

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Мухачев Епифан Григорьев

Отец ребёнка: Мухачев Григорий (Антонов)

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Мухачев Терентий Григорьев

Отец ребёнка: Мухачев Григорий (Антонов)

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Парасковья Григорьева

Отец ребёнка: Мухачев Григорий (Антонов)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухачев Григорий (Антонов)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Мухачи, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1795
дер. Мухачи, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close