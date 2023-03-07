(Пасынкова) Параскева (Федорова)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Рождение ребёнка
Между 1757 и 1760
Отец ребёнка: Мухачев Григорий (Антонов)
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Мухачев Григорий (Антонов)
Рождение ребёнка
Около 1764
Отец ребёнка: Мухачев Григорий (Антонов)
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Колупаева Авдотья (Евдокия) Григорьева
Отец ребёнка: Мухачев Григорий (Антонов)
поч. над Чумовым Логом, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Федосья Григорьева
Отец ребёнка: Мухачев Григорий (Антонов)
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Мухачев Григорий (Антонов)
Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Мухачев Терентий Григорьев
Отец ребёнка: Мухачев Григорий (Антонов)
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Парасковья Григорьева
Отец ребёнка: Мухачев Григорий (Антонов)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Мухачи, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1795
дер. Мухачи, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя