Пасынков Дмитрий Трофимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1695
Дата смерти1737
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1692
Дочь: Катерина Дмитриева
Мать ребёнка: Пасынкова Овдотья Ермолаева
Рождение
Около 1695
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Пасынков Дементий Дмитриев
Мать ребёнка: Пасынкова Овдотья Ермолаева
Рождение ребёнка
Около 1715
Мать ребёнка: Пасынкова Овдотья Ермолаева
Рождение ребёнка
Около 1717
Дочь: Марья Дмитриева
Мать ребёнка: Пасынкова Овдотья Ермолаева
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Марфа Дмитриева
Мать ребёнка: Пасынкова Овдотья Ермолаева
Рождение ребёнка
Около 1730
Мать ребёнка: Пасынкова Овдотья Ермолаева
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Пасынков Зиновий Дмитриев
Мать ребёнка: Пасынкова Овдотья Ермолаева
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Параскева (Федорова)
Мать ребёнка: Пасынкова Овдотья Ермолаева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1737