Пасынков Дмитрий Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПасынков Дмитрий Трофимов

Пасынков Дмитрий Трофимов

avatar

Место рождения

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

1737

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1692

Дочь: Катерина Дмитриева

Мать ребёнка: Пасынкова Овдотья Ермолаева

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение
Около 1695

Отец: Пасынков Трофим Матвеев

Мать: Пасынкова Марья Купреянова

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Пасынков Дементий Дмитриев

Мать ребёнка: Пасынкова Овдотья Ермолаева

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Пасынков Семен Дмитриев

Мать ребёнка: Пасынкова Овдотья Ермолаева

Рождение ребёнка
Около 1717

Дочь: Марья Дмитриева

Мать ребёнка: Пасынкова Овдотья Ермолаева

Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Марфа Дмитриева

Мать ребёнка: Пасынкова Овдотья Ермолаева

Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Пасынков Назар Дмитриев

Мать ребёнка: Пасынкова Овдотья Ермолаева

Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Пасынков Зиновий Дмитриев

Мать ребёнка: Пасынкова Овдотья Ермолаева

Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Параскева (Федорова)

Мать ребёнка: Пасынкова Овдотья Ермолаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пасынкова Овдотья Ермолаева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1737
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close