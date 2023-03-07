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Пасынков Дементий Дмитриев

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Место рождения

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Пасынков Дмитрий Трофимов

Мать: Пасынкова Овдотья Ермолаева

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Пасынков Карп Дементьев

Мать ребёнка: Пасынкова Татьяна Патракеева

Озеро малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пасынкова Татьяна Патракеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Халдовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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