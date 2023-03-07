Пасынков Дементий Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Рождение ребёнка
Около 1740
Мать ребёнка: Пасынкова Татьяна Патракеева
Озеро малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Халдовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762