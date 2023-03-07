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Пасынкова Степанида Ермолаева

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Место рождения

дер. Лукинская, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1730 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Лукинская, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Пасынков Тимофей Назаров

Отец ребёнка: Пасынков Назар Дмитриев

Халдовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Офимья Назарова

Отец ребёнка: Пасынков Назар Дмитриев

Халдовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Анна Назарова

Отец ребёнка: Пасынков Назар Дмитриев

Халдовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Пасынков Яков Назаров

Отец ребёнка: Пасынков Назар Дмитриев

Халдовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Марфа Назарова

Отец ребёнка: Пасынков Назар Дмитриев

Халдовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасынков Назар Дмитриев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Халдовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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