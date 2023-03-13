Пердунова Авдотья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Пердуновъ Петръ
Отец ребёнка: Пердуновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1756
Сын: Пердуновъ Викулъ
Отец ребёнка: Пердуновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Пердуновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1765
Сын: Пердуновъ Василий
Отец ребёнка: Пердуновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1768
Сын: Пердуновъ Василий
Отец ребёнка: Пердуновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Пердуновъ Тихонъ
Отец ребёнка: Пердуновъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пердуновъ Иванъ
Смерть
1794