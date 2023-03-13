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Пердунова Авдотья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Пердуновъ Петръ

Отец ребёнка: Пердуновъ Иванъ

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1756

Сын: Пердуновъ Викулъ

Отец ребёнка: Пердуновъ Иванъ

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Пердуновъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1765

Сын: Пердуновъ Василий

Отец ребёнка: Пердуновъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Сын: Пердуновъ Василий

Отец ребёнка: Пердуновъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Пердуновъ Тихонъ

Отец ребёнка: Пердуновъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пердуновъ Иванъ

Смерть
1794
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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