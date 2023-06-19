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Пердуновъ Василий

Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1768

Пол

Мужской

Отец

1734 г.р.

Мать

1735 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Пердуновъ Иванъ

Мать: Пердунова Авдотья Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан