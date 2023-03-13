Пердуновъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1734
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Пердуновъ Егоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753
Сын: Пердуновъ Петръ
Мать ребёнка: Пердунова Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
1756
Сын: Пердуновъ Викулъ
Мать ребёнка: Пердунова Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Пердунова) Марфа
Мать ребёнка: Пердунова Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
1765
Сын: Пердуновъ Василий
Мать ребёнка: Пердунова Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
1768
Сын: Пердуновъ Василий
Мать ребёнка: Пердунова Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
1771
Сын: Пердуновъ Тихонъ
Мать ребёнка: Пердунова Авдотья Алексеева