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Пердуновъ Иванъ

Место рождения

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1734

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Пердуновъ Егоръ

Мать: Пердунова Федосья Осипова

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пердунова Авдотья Алексеева

Рождение ребёнка
1753

Сын: Пердуновъ Петръ

Мать ребёнка: Пердунова Авдотья Алексеева

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1756

Сын: Пердуновъ Викулъ

Мать ребёнка: Пердунова Авдотья Алексеева

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Пердунова) Марфа

Мать ребёнка: Пердунова Авдотья Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1765

Сын: Пердуновъ Василий

Мать ребёнка: Пердунова Авдотья Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Сын: Пердуновъ Василий

Мать ребёнка: Пердунова Авдотья Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Пердуновъ Тихонъ

Мать ребёнка: Пердунова Авдотья Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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