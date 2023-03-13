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Пердуновъ Викулъ

Место рождения

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1756

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Пердуновъ Иванъ

Мать: Пердунова Авдотья Алексеева

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пердунова Лукерья Васильева

Рождение ребёнка
1778

Сын: Пердуновъ Степанъ

Мать ребёнка: Пердунова Лукерья Васильева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Пердуновъ Елисей

Мать ребёнка: Пердунова Лукерья Васильева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Пердуновъ Ермолай

Мать ребёнка: Пердунова Лукерья Васильева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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