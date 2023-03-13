Пердуновъ Викулъ
Место рождения
Дата рождения1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Пердуновъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Сын: Пердуновъ Степанъ
Мать ребёнка: Пердунова Лукерья Васильева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Пердуновъ Елисей
Мать ребёнка: Пердунова Лукерья Васильева
Рождение ребёнка
1789
Сын: Пердуновъ Ермолай
Мать ребёнка: Пердунова Лукерья Васильева