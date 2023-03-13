Пердунова Лукерья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПердунова Лукерья Васильева

Пердунова Лукерья Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Пердуновъ Степанъ

Отец ребёнка: Пердуновъ Викулъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Пердуновъ Елисей

Отец ребёнка: Пердуновъ Викулъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Пердуновъ Ермолай

Отец ребёнка: Пердуновъ Викулъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пердуновъ Викулъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close