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Пердуновъ Василий

Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1765

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Пердуновъ Иванъ

Мать: Пердунова Авдотья Алексеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пердунова Мирна Яковлева

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Пердунова) Василиса

Мать ребёнка: Пердунова Мирна Яковлева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Пердунова) Устинья

Мать ребёнка: Пердунова Мирна Яковлева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Пердунова) Матрена

Мать ребёнка: Пердунова Мирна Яковлева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Пердуновъ Семенъ

Мать ребёнка: Пердунова Мирна Яковлева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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