Пердуновъ Василий
Место рождения
Дата рождения1765
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Пердуновъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пердунова Мирна Яковлева
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Пердунова) Василиса
Мать ребёнка: Пердунова Мирна Яковлева
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Пердунова) Устинья
Мать ребёнка: Пердунова Мирна Яковлева
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Пердунова) Матрена
Мать ребёнка: Пердунова Мирна Яковлева
Рождение ребёнка
1794
Сын: Пердуновъ Семенъ
Мать ребёнка: Пердунова Мирна Яковлева