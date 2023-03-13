Пердунова Мирна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пердунова Мирна Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Пердуновъ Василий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Пердуновъ Василий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Пердуновъ Василий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Пердуновъ Семенъ

Отец ребёнка: Пердуновъ Василий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пердуновъ Василий

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