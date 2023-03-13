Пердунова Мирна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Пердуновъ Василий
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Пердуновъ Василий
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Пердуновъ Василий
Рождение ребёнка
1794
Сын: Пердуновъ Семенъ
Отец ребёнка: Пердуновъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пердуновъ Василий