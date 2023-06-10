Тарасенко Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Тарасенко Федор Филиппович
Отец ребёнка: Тарасенко Филипп Гуриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасенко Кириак Филиппович
Отец ребёнка: Тарасенко Филипп Гуриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно