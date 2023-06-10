Тарасенко Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенко Акилина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Тарасенко Федор Филиппович

Отец ребёнка: Тарасенко Филипп Гуриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасенко Кириак Филиппович

Отец ребёнка: Тарасенко Филипп Гуриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасенко Филипп Гуриевич

Смерть
Неизвестно
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